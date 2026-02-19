Удар Трампа по Ирану под угрозой: на пути США стал один из союзников

Суть конфликта вокруг баз

Британское правительство воздерживается от одобрения запросов США на использование совместной базы на острове Диего-Гарсия и авиабазы RAF Fairford в Глостершире.

По действующим соглашениям, Пентагон может начинать военные операции с этих объектов только при условии предварительного согласия Лондона.

Основной причиной задержки называют опасения британской стороны, что такая миссия может стать нарушением международного права.

Из-за этой сдержанности президент США Дональд Трамп раскритиковал премьер-министра Великобритании Кира Стармера и отказался поддерживать соглашение о передаче островов Чагос Маврикию.

Позиция Трампа и подготовка США

Дональд Трамп заявил, что решение по Ирану будет принято в течение ближайших десяти дней - это может быть либо мирное соглашение по ядерной программе, либо начало военных действий.

В социальной сети Truth Social американский лидер прямо намекнул на необходимость доступа к стратегическим объектам Британии.

"Если Иран решит не заключать соглашение, Соединенным Штатам может понадобиться использовать Диего-Гарсию и аэродром, расположенный в Фэрфорде, чтобы предотвратить потенциальное нападение со стороны крайне нестабильного и опасного режима", - подчеркнул Трамп.

Он также добавил, что США готовы защищать союзника, однако Лондон должен проявить решимость.

"Мы всегда будем готовы, будем желать и сможем бороться за Великобританию, но они должны оставаться сильными перед лицом вокизма и других проблем", - подчеркнул Трамп.

Оборона Британии

Несмотря на отказ участвовать в наступлении, Великобритания усиливает собственную безопасность на случай иранских ответных ударов.

Королевские ВВС развернули шесть истребителей F-35 на Кипре и отправили четыре самолета Typhoon в Катар для защиты региональных интересов.