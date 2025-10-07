ua en ru
Вт, 07 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Удар по "теневому флоту" России. ЕС готовит санкции из-за фальшивых флагов, - Bloomberg

Бельгия, Вторник 07 октября 2025 16:14
UA EN RU
Удар по "теневому флоту" России. ЕС готовит санкции из-за фальшивых флагов, - Bloomberg Фото: по меньшей мере восемь судов "теневого флота" плавали под фальшивыми флагами (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций в отношении трех компаний, которые предоставляли танкерам "теневого флота" России фальшивые флаги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Агентство ознакомилось с документами, которые предусматривают санкции против трех компаний. Они предоставляли поддельные флаги Арубы, Кюрасао и Синт-Мартена по меньшей мере восьми судам, которые уже находятся под санкциями.

На самом деле эти территории не предоставляют таких услуг, поскольку они не фигурируют в так называемом Парижском реестре официальных флагов.

Нидерланды в мае предупредили Международную морскую организацию, что компании предоставляют "поддельные сертификаты" от имени Синт-Мартена.

Предложенные меры являются частью пакета санкций ЕС, который сейчас обсуждается европейскими странами.

"Теневой флот" РФ

Напомним, каждый шестой танкер в мире принадлежит к "теневому флоту" страны-агрессора - это около 17% от общего количества действующих танкеров.

С начала 2025 года аналитики насчитывали 940 судов, которые входили в "теневой флот" РФ. Эта цифра на 45% превышает прошлогоднюю.

Отметим, Главное управление разведки Минобороны Украины заявляло, что российский "теневой флот" сейчас насчитывает до 1000 судов общим дедвейтом более 100 млн тонн.

В основном это старые и дешевые танкеры, которыми экспортируют нефть и нефтепродукты.

РБК-Украина ранее писало, что 19 сентября Еврокомиссия представила 19-й пакет антироссийских санкций, который предусматривает дополнительные санкции против "теневого флота" России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
В ВСУ увеличивают подразделения беспилотных систем: Сырский озвучил успехи за сентябрь
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы