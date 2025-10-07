Удар по "тіньовому флоту" Росії. ЄС готує санкції через фальшиві прапори, - Bloomberg
Євросоюз розглядає можливість введення санкцій щодо трьох компаній, які надавали танкерам "тіньовому флоту" Росії фальшиві прапори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Агентство ознайомилося з документами, які передбачають санкції проти трьох компаній. Вони надавали підроблені прапори Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартена щонайменше восьми суднам, що вже перебувають під санкціями.
Насправді ці території не надають таких послуг, оскільки вони не фігурують в так званому Паризькому реєстрі офіційних прапорів.
Нідерланди у травні попередили Міжнародну морську організацію, що компанії надають "підроблені сертифікати" від імені Сінт-Мартена.
Запропоновані заходи є частиною пакету санкцій ЄС, який наразі обговорюється європейськими країнами.
"Тіньовий флот" РФ
Нагадаємо, кожен шостий танкер у світі належить до "тіньового флоту" країни-агресорки - це близько 17% від загальної кількості діючих танкерів.
З початку 2025 року аналітики налічували 940 суден, які входили до "тіньового флоту" РФ. Ця цифра на 45% перевищує минулорічну.
Зазначимо, Головне управління розвідки Міноборони України заявляло, що російський "тіньовий флот" зараз налічує до 1000 суден загальним дедвейтом понад 100 млн тонн.
Здебільшого це старі та дешеві танкери, якими експортують нафту та нафтопродукти.
РБК-Україна раніше писало, що 19 вересня Єврокомісія представила 19-й пакет антиросійських санкцій, який передбачає додаткові санкції проти "тіньового флоту" Росії.