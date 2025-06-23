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Атака США по Ирану могла серьезно повредить ядерный объект в Фордо, - МАГАТЭ

Иран, Понедельник 23 июня 2025 16:45
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Атака США по Ирану могла серьезно повредить ядерный объект в Фордо, - МАГАТЭ Фото: в МАГАТЭ подтвердили удар США по ядерному объекту Ирана (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

В МАГАТЭ подтвердили, что Соединенные Штаты нанесли ракетные удары по ряду ядерных объектов на территории Ирана. В частности, некоторые постройки были значительно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике.

Основная атака была направлена ​​на объекты в городе Исфахан, где расположены важные инфраструктуры по переработке урана.

МАГАТЭ после проведенного анализа подтвердило значительные разрушения на местах.

Удар по Фордо, по данным агентства, был прямым, тогда как в Натанзе зафиксированы дополнительные поражения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что подземным частям иранского ядерного объекта в Фордо, расположенного глубоко в горах, вероятно, нанесен "очень значительный ущерб".

"Учитывая взрывоопасность используемой полезной нагрузки и чрезвычайную чувствительность центрифуг к вибрации, ожидается, что был причинен очень значительный ущерб", - заявил Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник.

Впрочем, несмотря на атаку, сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов не поступало, добавляют в МАГАТЭ.

Напомним, Соединенные Штаты 22 июня ударили по трем ядерным объектам на территории Ирана. Речь идет об объектах, расположенных в Фордо, Натанзе и Исфахане. Для атаки применяли специальные противобункерные авиабомбы, предназначенные для поражения защищенных целей.

Вечером в воскресенье министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенным Штатам удалось полностью уничтожить ядерную программу Ирана.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил эту информацию, отметив, что все ключевые объекты получили "монументальный ущерб".

В то же время ряд СМИ отмечает, что хотя объекты действительно повреждены, говорить о полном уничтожении ядерной инфраструктуры пока рано.

Недавно премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху предположил, что Фордо мог устоять после американских ударов.

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