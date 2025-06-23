Атака США по Ирану могла серьезно повредить ядерный объект в Фордо, - МАГАТЭ

В МАГАТЭ подтвердили, что Соединенные Штаты нанесли ракетные удары по ряду ядерных объектов на территории Ирана. В частности, некоторые постройки были значительно повреждены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международное агентство по атомной энергетике .

Основная атака была направлена ​​на объекты в городе Исфахан, где расположены важные инфраструктуры по переработке урана.

МАГАТЭ после проведенного анализа подтвердило значительные разрушения на местах.

Удар по Фордо, по данным агентства, был прямым, тогда как в Натанзе зафиксированы дополнительные поражения.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что подземным частям иранского ядерного объекта в Фордо, расположенного глубоко в горах, вероятно, нанесен "очень значительный ущерб".

"Учитывая взрывоопасность используемой полезной нагрузки и чрезвычайную чувствительность центрифуг к вибрации, ожидается, что был причинен очень значительный ущерб", - заявил Гросси на заседании Совета управляющих МАГАТЭ в понедельник.

Впрочем, несмотря на атаку, сообщений о повышении уровня радиации за пределами объектов не поступало, добавляют в МАГАТЭ.