Британская разведка назвала последствия ликвидации российского корабля "Сергей Котов"

Украина за последние пять недель потопила уже три военных российских кораблей, продолжая ограничивать свободу маневра Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 5 марта в Главном управлении разведки Украины заявили, что атаковали и потопили российский патрульный корабль "Сергей Котов" недалеко от Керченского пролива в восточной части Черного моря.

В ГУР сообщили, что при атаке на корабль "Сергей Котов" использовались морские беспилотные надводные транспортные средства Magura V5. Дроны того же типа использовались при атаке на российский десантный корабль года "Цезарь Куников" 14 февраля 2024 года

По данным британской разведки, "Сергей Котов" вступил в состав Черноморского флота только в июле 2022 года. Ранее он подвергался нападению БПЛА в июле и сентябре 2023 года, получил незначительные повреждения и в обоих случаях вскоре вернулся в строй.

"Это третье судно Черноморского флота России, затонувшее за последние пять недель. Вероятно, из-за потерь ЧФ 15 февраля 2024 года был отправлен в отставку командующий ЧФ адмирал Виктор Соколов. Украина продолжает ограничивать свободу маневра ВМФ России в Черном море", - отмечают в Минобороны Британии.

Уничтожение военного корабля

Напомним, в ночь с 4 на 5 марта спецподразделение ГУР МО "Group 13" недалеко от Керченского пролива нанесло удар по патрульному кораблю Черноморского флота "Сергей Котов". В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов.

По данным ГУР, 27 членов экипажа уничтоженного российского корабля "Сергей Котов" получили ранения различной степени тяжести. Согласно предварительным данным, семеро российских моряков погибли.