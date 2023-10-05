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Погибло 15% жителей. Удар по Грозе стал самым массовым по жертвам в области

Четверг 05 октября 2023 17:16
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Погибло 15% жителей. Удар по Грозе стал самым массовым по жертвам в области Фото: Умерли 15% жителей. Удар по Грозе стал самым массовым по жертвам в области (t.me/police_kh_region)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодняшний удар по селу Гроза стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения террористов. Погибло около 15% жителей населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Российские террористы ударили по магазину-кафе, в котором находились около 60 гражданских, в том числе и дети. Ракета россиян попала в помещение, где не находилось ни одного военного. Гражданские в тот момент поминали похороненного жителя села.

По состоянию на 16:49, согласно данным правоохранителей:

  • 49 граждан погибли;
  • еще 7 пострадали.

"Никакого военного, все местные жители села, в котором по сей день проживало 330 человек! И кто говорит, что это не геноцид, кто говорит, что россияне это люди, кто говорит, что это народ, а не орда?", - заявил начальник главного управления Национальной полиции региона Владимира Тимошко.

Как отметила спикер главы Харьковской ОВА Елена Шаповал в комментарии "Суспільне", удар по Грозе стал самым массовым по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения России.

Все подробности российского террористического удара по населенному пункту в Харьковской области можно прочесть в материале РБК-Украина.

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