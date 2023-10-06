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В Грозе снова возросло количество жертв из-за российского ракетного удара

Гроза, Пятница 06 октября 2023 09:34
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В Грозе снова возросло количество жертв из-за российского ракетного удара Фото: в Грозе Харьковской области вновь возросло количество жертв (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталья Юрченко

Число жертв в селе Гроза Харьковской области снова возросло. Из-за ракетного удара россиян погибли 52 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в эфире телемарафона.

"Сейчас 52 человека погибли в результате этого ракетного обстрела. Один человек соответственно умер в медицинском заведении", - сказал он.

Следует отметить, что в результате циничной атаки россиян погибли 15% жителей села Гроза. Как отметили правоохранители, в населенном пункте проживало 330 человек.

Что известно о ракетном ударе

Вчера российские террористы ударили по селу Гроза Харьковской области. Баллистические ракеты "Искандер" попали в кафе и магазин. На момент атаки в кафе проходили поминки за погибшим военным.

Среди жертв атаки 8-летний мальчик. Вчерашний удар стал самым массированным по количеству погибших в Харьковской области с начала полномасштабной войны.

В Воздушных силах предполагают, что россияне ударили по селу Гроза из Воронежской области. С начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Прокуратура Харьковской области показала, как выглядит место удара.

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