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В Воздушных силах рассказали, откуда РФ могла ударить по Грозе Харьковской области

Гроза, Пятница 06 октября 2023 09:20
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В Воздушных силах рассказали, откуда РФ могла ударить по Грозе Харьковской области Фото: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат (mil in ua)
Автор: Наталья Юрченко

Россия могла нанести удар по селу Гроза Харьковской области из Воронежской области. Оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он объяснил, что с начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

"Если не ошибаются, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика - это немного времени", - отметил Игнат.

Отметим, что Воронежская область расположена у восточной границы Украины и граничит с Луганской областью.

В Воздушных силах рассказали, откуда РФ могла ударить по Грозе Харьковской области

скриншот google.com/maps

Удар оккупантов по селу Гроза

Вчера днем, 5 октября, российские войска ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Россияне попали в кафе и магазин, где в тот момент проходили поминки за погибшим военным.

Вчерашний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки погибли более 50 челове. Среди жертв 8-летний мальчик.

В прокуратуре Харьковской области показали, как выглядит место удара.

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