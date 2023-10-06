В Воздушных силах рассказали, откуда РФ могла ударить по Грозе Харьковской области
Россия могла нанести удар по селу Гроза Харьковской области из Воронежской области. Оккупанты применили баллистическую ракету "Искандер".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.
Он объяснил, что с начала воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.
"Если не ошибаются, около 10 минут там было от тревоги до удара. Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика - это немного времени", - отметил Игнат.
Отметим, что Воронежская область расположена у восточной границы Украины и граничит с Луганской областью.
скриншот google.com/maps
Удар оккупантов по селу Гроза
Вчера днем, 5 октября, российские войска ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Россияне попали в кафе и магазин, где в тот момент проходили поминки за погибшим военным.
Вчерашний удар стал самым массированным по числу погибших в Харьковской области с начала полномасштабного вторжения. В результате атаки погибли более 50 челове. Среди жертв 8-летний мальчик.
В прокуратуре Харьковской области показали, как выглядит место удара.
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