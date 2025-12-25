Удар по саркофагу "забыт". РФ цинично обвинила Украину в подготовке провокаций на ЧАЭС

Российские пропагандисты распространяют фейки о том, что Украина якобы готовит провокации на Чернобыльской АЭС. Враг умалчивает о своей атаке на саркофаг над четвертым энергоблоком станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram .

В ЦПД отметили, что российские пропагандисты умышленно перекручивают заявления руководства ЧАЭС и игнорируют тот факт, что РФ своими хаотическими атаками создает угрозы для ядерной безопасности.

Фото: фейки российской пропаганды о ЧАЭС (t.me/CenterCounteringDisinformation)

В качестве "предлога" для своей лжи пропагандисты используют заявление гендиректора Чернобыльской АЭС о том, что еще один удар по новому безопасному конфайнменту (саркофагу) над четвертым энергоблоком станции может его разрушить.

"Российская пропаганда сознательно искажает эти слова, подавая оговорки о рисках как "подготовке провокации", - добавили в Центре.

Но россияне не пишут о том, что саркофаг был сильно поврежден в результате удара российского дрона 14 февраля этого года. При помощи таких фейков враг хочет создать информационное алиби, дискредитировать Украину и снять ответственность с РФ.