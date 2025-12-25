ua en ru
Удар по саркофагу "забуто". РФ цинічно звинуватила Україну в підготовці провокацій на ЧАЕС

Четвер 25 грудня 2025
UA EN RU
Удар по саркофагу "забуто". РФ цинічно звинуватила Україну в підготовці провокацій на ЧАЕС Фото: РФ ударила по саркофагу Чорнобильської АЕС (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що Україна нібито готує провокації на Чорнобильській АЕС. Ворог замовчує про свою атаку на саркофаг над четвертим енергоблоком станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram.

У ЦПД зазначили, що російські пропагандисти навмисне перекручують заяви керівництва ЧАЕС та ігнорують той факт, що РФ своїми хаотичними атаками створює загрози для ядерної безпеки.

Удар по саркофагу &quot;забуто&quot;. РФ цинічно звинуватила Україну в підготовці провокацій на ЧАЕСФото: фейки російської пропаганди про ЧАЕС (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Як "привід" для своєї брехні пропагандисти використовують заяву гендиректора Чорнобильської АЕС про те, що ще один удар по новому безпечному конфайнменту (саркофагу) над четвертим енергоблоком станції може його зруйнувати.

"Російська пропаганда свідомо спотворює ці слова, подаючи застереження про ризики як "підготовку провокації", - додали в Центрі.

Але росіяни не пишуть про те, що саркофаг був сильно пошкоджений внаслідок удару російського дрона 14 лютого цього року. За допомогою таких фейків ворог хоче створити інформаційне алібі, дискредитувати Україну і зняти відповідальність з РФ.

Що сказав гендиректор ЧАЕС

Нагадаємо, кілька днів тому генеральний директор ЧАЕС Сергій Тараканов заявив про те, що якщо російська ракета влучить у саркофаг ЧАЕС або навіть поруч, то захисна споруда може обвалитися.

Він зазначив, що після російської атаки на саркофаг, яка сталася 14 лютого, новий безпечний конфайнмент втратив кілька основних функцій.

Також Тараканов зазначив, що відновлення Саркофага може тривати 3-4 роки.

