Удар россиян по Спасо-Преображенскому собору: Зеленский осмотрел разрушения
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Одесскую область побывал в Спасо-Преображенском соборе, по которому недавно ударили российские оккупанты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Как отметили в ОП, главе государства рассказали о масштабе повреждения собора и его текущем состоянии. Президента также проинформировали о том, что сейчас специалисты должны определить возможности восстановления культурной памятки.
Фото: Зеленский посетил Спасо-Преображенский собор (president.gov.ua)
В ведомстве подчеркнули, что готовность участвовать в ремонте высказали иностранные партнеры.
Обстрел Спасо-Преображенского собора
Напомним, ночью 23 июля российские оккупанты ударили ракетами по Одессе. Одна из них попала по Спасо-Преображенскому собору, там повреждены здание храма и крыша.
Италия уже выразила готовность участвовать в восстановлении собора.
Стоит заметить, что Спасо-Преображенский собор - самый большой православный храм Одессы, заложенный в 1795 году. В 1936 году его полностью разрушили большевики. Собор был построен в 1999-2011 годах на месте разрушенного предшественника.
Более детально об атаке россиян можете узнать в материале РБК-Украина.
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