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Удар росіян по Спасо-Преображенському собору: Зеленський оглянув руйнування

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Одеса, Четвер 27 липня 2023 22:34
Удар росіян по Спасо-Преображенському собору: Зеленський оглянув руйнування Фото: голова Одеської ОВА Олег Кіпер та президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський у рамках свого візиту в Одеську область побував у Спасо-Преображенському соборі, по якому нещодавно вдарили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Як зазначили в ОП, главі держави розповіли про масштаб пошкодження собору та його поточний стан. Президента також поінформували про те, що зараз фахівці мають визначити можливості поновлення культурної пам'ятки.

Удар росіян по Спасо-Преображенському собору: Зеленський оглянув руйнуванняФото: Зеленський відвідав Спасо-Преображенський собор (president.gov.ua)

У відомстві наголосили, що готовність брати участь у ремонті висловили іноземні партнери.

Обстріл Спасо-Преображенського собору

Нагадаємо, вночі 23 липня російські окупанти вдарили ракетами по Одесі. Одна з них влучила по Спасо-Преображенському собору, там пошкоджено будівлю храму та дах.

Італія вже висловила готовність брати участь у відновленні собору.

Варто зауважити, що Спасо-Преображенський собор - найбільший православний храм Одеси, закладений у 1795 році. 1936 року його повністю зруйнували більшовики. Собор був збудований у 1999-2011 роках на місці зруйнованого попередника.

Більш детально про атаку росіян можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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