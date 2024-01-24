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Удар россиян по Харькову: увеличилось количество раненых

Харьков, Среда 24 января 2024 00:28
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Удар россиян по Харькову: увеличилось количество раненых Иллюстративное фото: увеличилось количество раненых после удара россиян по Харькову (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Количество пострадавших от российского удара по Харькова увеличилось как минимум до восьми человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова и Суспільне.

Начальник областной прокуратуры Александр Фильчаков сообщил, что количество пострадавших увеличилось до девяти человек.

"Предварительно, в тяжелом состоянии раненая женщина с переломом бедра, у других раненых состояние легче", - сказал Фильчаков

Голова Харьковской ОВА Олег Синегубов написал, что количество раненых составляет восьмь человек.

"Число раненых увеличилось до восьми. Состояние троих госпитализированных медики оценивают как среднее. Другие пострадавшие – острая реакция на стресс, состояние легкое", - написал Синегубов.

Удар россиян по Харькову

Россияне обстреливали Харьков 23 января трижды за сутки. В последний раз удар нанесли после 10 вечера. По словам Синегубова, удары были нанесены по Киевскому району города.

К слову, в Харькове из-под завалов дома, спасатели достали тело погибшего ребенка и ее матери.

Во время одного из ударов россиян обрушился подъезд жилого дома. Также в некоторых районах города исчезла электроэнергия.

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