Удар росіян по Харкову: збільшилася кількість поранених
Кількість постраждалих від російського удару по Харкову збільшилася щонайменше до восьми осіб.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали начальника Харківської ОВА Олега Синегубова та Суспільне.
Начальник обласної прокуратури Олександр Фільчаков повідомив, що кількість постраждалих збільшилась до дев'яти осіб.
"Попередньо, у тяжкому стані поранена жінка з переломом стегна, в інших поранених стан легший", - сказав Фільчаков.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов написав, що кількість поранених становить вісім осіб.
"Кількість поранених збільшилася до восьми. Стан трьох госпіталізованих медики оцінюють як середній. Інші постраждалі - гостра реакція на стрес, стан легкий", - написав Синєгубов.
Удар росіян по Харкову
Росіяни обстрілювали Харків 23 січня тричі на добу. Востаннє удар завдали після 10-ї вечора. За словами Синєгубова, удари були завдані по Київському району міста.
До речі, у Харкові з-під завалів будинку рятувальники дістали тіло загиблої дитини та її матері.
Під час одного з ударів росіян обрушився під'їзд житлового будинку. Також у деяких районах міста зникла електроенергія.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.