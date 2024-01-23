В Харькове из-под завалов достали погибшего ребенка, поисковые работы продолжаются

Из-под завалов многоэтажки в Харькове достали еще одно тело. Сейчас количество жертв возросло до 8.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Харькова Игоря Терехова в эфире телемарафона, Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и Харьковскую областную прокуратуру.

"Количество погибших возросло до 8. Только что нашли погибшего ребенка", - сообщил Терехов.

По его словам, по состоянию на 18:40 известно о 62 людях, которые получили ранения в результате этой российской атаки.

"Под завалами спасатели нашли тело девочки", - добавил Синегубов.

Обновлено 19:00. По данным Харьковской областной прокуратуры, погибшей девочке было от 10 до 12 лет. Ее личность устанавливается.

Обновлено 19:18. Харьковская областная прокуратура уточнила, что погибшей девочке было 8 лет. Ее личность установили.

Обновлено 19:32. Представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко рассказал РБК-Украина, что мать девочки тоже погибла. Ее тело достали из-под завалов в 17:30, ей было 35 лет.

"Отец девочки жив, его также достали из-под завалов", - уточнил Чубенко.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 ракеты.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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