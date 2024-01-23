В Харькове раздались взрывы

Сегодня, 23 января, в Харькове были слышны звуки взрывов. В области на тот момент была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской облгосадминистрации Олега Синегубова.

"Взрывы в Харькове. Находитесь в укрытиях!", - подчеркнул глава ОВА.

Карта воздушных тревог по состоянию на 22:10 выглядит так:

В городе зафиксировано попадание

"Оккупанты в третий раз за сутки нанесли удары по Киевскому району Харькова. Предварительно - три попадания", - сообщил Синегубов.

По его словам, в результате попаданий есть повреждения гражданской инфраструктуры.

"Экстренные службы выехали на места, информация о пострадавших уточняется", - добавил глава ОГА.

Ракетный удар 23 января

Напомним, российская армия ночью и утром 23 января нанесла удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 22 из 44 ракет.

Под ударом оказались Киев, Харьков, Павлоград и другие города. Известно о пострадавших и погибших, в городах зафиксированы пожары и разрушения.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

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