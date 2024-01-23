В Харькове из-за обстрела разрушен подъезд жилого дома, под завалами люди
В результате российского обстрела Харькова разрушен подъезд жилого дома, под завалами находятся люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова в Telegram и руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова.
По словам Терехова, в результате утренних обстрелов зафиксировано полное разрушение подъезда многоквартирного дома. Также сообщается об отсутствии электроэнергии и частично воды в одной из пострадавших частей Киевского района города.
Начальник Харьковской областной военной администрации сообщил, что россияне ударили по жилому многоэтажному дому в Киевском районе Харькова.
"Разрушены подъезды. Под завалами находятся люди. Спасатели и другие экстренные службы работают на месте", - заявил он.
Удары по Харькову
Стоит отметить, что сегодня ночью оккупанты обстреливали Харьков. В частности, били по району жилой и гражданской застройки.
Впоследствии серия взрывов в городе прозвучала утром .
Ракетная атака по Украине 23 января
Сейчас по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Военные сообщали о пусках крылатых ракет с стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.
Серия мощных взрывов раздавалась в Киеве, сообщалось о работе сил противовоздушной обороны.
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