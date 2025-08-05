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Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео)

Вторник 05 августа 2025 07:42
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Удар РФ по железной дороге в Лозовой: поврежден вокзал, есть погибший и раненые (видео) Иллюстративное фото: в Telegram произошел масштабный сбой после обновления (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Российская армия нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре в городе Лозовая, что в Харьковской области. Известно об одном погибшем и четырех раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

По предварительным данным, в результате вражеской атаки были повреждены железнодорожный вокзал и другие объекты инфраструктуры. Большинство людей успели пройти в укрытие, однако, к сожалению, не обошлось без жертв.

"Погиб дежурный механик одного из подразделений, еще четверо железнодорожников получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

Также в связи с обстрелом объездным маршрутом следует поезд №66/65 -166/165 Умань-Черкассы-Харьков. То же самое ожидает другие поезда краматорского направления - объезд под резервным тепловозом будет генерировать задержку в пределах часа.

Пассажиров из/в Лозовую к поездам в Панютино будут доставлять автобусы.

В то же время, в ГСЧС Харьковщины уточнили, что количество пострадавших по городу возросло до 10 человек.

Удар по Лозовой 5 августа

В ночь на вторник, 5 августа, российская армия атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях.

А уже в три часа ночи Воздушные силы сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Лозовой, что в Харьковской области.

По словам мэра города Сергея Зеленского, российская армия этой ночью нанесла самый массированный удар по городу Лозовая. В городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.

Также известно о раненых, их количество не уточняется. Однако среди них - двое детей. Сейчас в городе работают спасатели, медики и экстренная помощь.

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