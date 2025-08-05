РФ атаковала Лозовую: повреждены дома, перебои с водой и светом, раненые дети
Российская армия нанесла массированный удар по городу Лозовая, что в Харьковской области, в ночь на вторник, 5 августа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Сергея Зеленского.
По его данным, в городе повреждена критическая инфраструктура, многоэтажки, частный сектор.
Также известно о раненых, их количество не уточняется. Однако среди них - двое детей.
Сейчас в городе работают спасатели, медики и экстренная помощь.
"Восстанавливаем водоснабжение. Без света остается часть города, в частности Авиловка, а также Катериновский старостинский округ", - пишет Зеленский.
Кроме этого в городе происходят изменения в транспортном сообщении.
"Это пока вся информация, которую можем предоставить. Этой ночью россияне совершили настоящий террор мирных людей, которые тихо спали. Рано или поздно они будут отвечать за все", - написал Зеленский.
В Лозовой закрыли железнодорожный вокзал
По соображениям безопасности, внесены временные изменения в курсирование пригородных поездов:
Отменяется:
- №6852 Дубово - Харьков-Пассажирский;
- №6414 Харьков - Пассажирский - Лозовая.
Измененным маршрутом будет курсировать:
- №6651/6573 Орелька - Полтава-Южная (вместо Лозовая - Полтава-Южная);
- №6512 Лимановка - Харьков-Пассажирский (вместо Лозовая - Харьков-Пассажирский.
Атака в ночь на 5 августа
Этой ночью российская армия традиционно атаковала территорию Украины ударными дронами типа "Шахед". Около полуночи беспилотники были замечены на нескольких направлениях.
А уже в три часа ночи Воздушные силы сообщили, что ударные дроны движутся в направлении Лозовой, что в Харьковской области.