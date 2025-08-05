ua en ru
Вт, 05 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Дональд Трамп Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

Вторник 05 августа 2025 03:16
UA EN RU
РФ запустила "Шахеды" с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога Иллюстративное фото: РФ запустила "Шахеды" по нескольким направлениям 5 августа (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия ночью вторника, 5 августа, запустила несколько групп ударных дронов типа "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

По данным Воздушных сил, россияне запустили "Шахеды" с северного направления еще около полуночи. Беспилотники двигались в направлении Харьковской и Полтавской областей.

Также ударные дроны были замечены на Днепропетровщине.

По состоянию на 03:00 "Шахеды" держали курс в направлении Лозовой. А также дроны замечены на юге в направлении Одесской области.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, призывают оставаться спокойными и при угрозе - немедленно направляться в ближайшее укрытие. В то же время, в Украине запрещено снимать на фото или видео работу подразделений противовоздушной обороны.
РФ запустила &quot;Шахеды&quot; с нескольких направлений: где в Украине объявлена тревога

Напомним, вечером 2 августа россияне нанесли ракетный удар по Николаеву. Известно, что в городе в результате обстрела разрушены три частных дома, возникли пожары. Еще 23 дома, 12 многоэтажек, шесть автомобилей, отделение почты и магазин стройматериалов - повреждены.

Количество травмированных из-за ракетного удара по Николаеву возросло до семи человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Трамп создает условия, в которых РФ будет вести переговоры о прекращении огня, - посол
Трамп создает условия, в которых РФ будет вести переговоры о прекращении огня, - посол
Аналитика
Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Холодный душ для президента: как скандал с НАБУ и САП ударил по Зеленскому