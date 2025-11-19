RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Удар РФ по Тернополю: появилось видео с места разрушенной многоэтажки

Иллюстративное фото: мэр Тернополя показал видео с места разрушенной многоэтажки (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 19 ноября нанесли комбинированный удар по Тернополю. Враг, в частности, попал в многоэтажку, где сейчас продолжается спасательная операция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского головы Тернополя Сергея Надала.

Как сообщил мэр, в городе повреждены несколько домов. Продолжается спасательная операция.

"Службы работают на местах попаданий. Поврежденные дома находятся на нескольких улицах. Продолжается спасательная операция. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - рассказал Надал.

 

Удар по Тернополю

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, российская армия нанесла комбинированный удар по Тернополю. Город атаковали вражеские дроны и ракеты.

Утром стало известно, что в Тернополе повреждены дома, есть пострадавшие.

В то же время руководитель ЦПД Андрей Коваленко заявил, что в Тернополе разрушен многоэтажный дом.

Тернопольская ОВА подтвердила, что в Тернополе есть попадания в жилые дома. Также городские власти сообщили об осложнении движения общественного транспорта.

Кроме того, этой ночью войска России осуществили массированную атаку дронами-камикадзе "Герань-2" по Харькову. В результате обстрела пострадали по меньшей мере 36 человек, среди них - двое детей.

Также комбинированному удару подвергся Львов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТернопольВойна в УкраинеРакетный ударАтака дроновРакетная атака