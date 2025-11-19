Удар РФ по Тернополю: з'явилося відео з місця зруйнованої багатоповерхівки

Удар по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російська армія завдала комбінованого удару по Тернополю. Місто атакували ворожі дрони та ракети.

Вранці стало відомо, що у Тернополі пошкоджено будинки, є постраждалі.

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що у Тернополі зруйновано багатоповерховий будинок.

Тернопільська ОВА підтвердила, що у Тернополі є влучання у житлові будинки. Також міська влада повідомила про ускладнення руху громадського транспорту.

Окрім того, цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.

Також комбінованого удару зазнав Львів.