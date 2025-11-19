UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Енергоатом Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні

Удар РФ по Тернополю: з'явилося відео з місця зруйнованої багатоповерхівки

Ілюстративне фото: мер Тернополя показав відео з місця зруйнованої багатоповерхівки (ДСНС)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 19 листопада завдали комбінованого удару по Тернополю. Ворог, зокрема, поцілив в багатоповерхівку, де зараз триває рятувальна операція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Тернополя Сергія Надала.

Як повідомив мер, у місті пошкоджено кілька будинків. Триває рятувальна операція.

"Служби працюють на місцях влучань. Пошкоджені будинки знаходяться на кількох вулицях. Триває рятувальна операція. Постраждалим надається медична допомога", - розповів Надал.

Удар по Тернополю

Нагадаємо, у ніч на середу, 19 листопада, російська армія завдала комбінованого удару по Тернополю. Місто атакували ворожі дрони та ракети.

Вранці стало відомо, що у Тернополі пошкоджено будинки, є постраждалі.

Водночас керівник ЦПД Андрій Коваленко заявив, що у Тернополі зруйновано багатоповерховий будинок.

Тернопільська ОВА підтвердила, що у Тернополі є влучання у житлові будинки. Також міська влада повідомила про ускладнення руху громадського транспорту.

Окрім того, цієї ночі війська Росії здійснили масовану атаку дронами-камікадзе "Герань-2" по Харкову. Внаслідок обстрілу постраждали щонайменше 36 людей, серед них - двоє дітей.

Також комбінованого удару зазнав Львів.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТернопільВійна в УкраїніРакетний ударАтака дронівРакетна атака