Удар РФ новой баллистической ракетой был политическим сигналом, - Минобороны Эстонии

Кая напомнил, что России заявили, что удар новой ракетой ответом на применение Украиной западных ракет Storm Shadow и ATACMS по целям на территории России.

Он отметил, что речь идет о "том, что раньше не использовалось, совсем другой системе вооружений".

"Придет ли за этим применение чего-то подобного, пока неясно, но, вероятнее всего, это политический сигнал, потому что межконтинентальные баллистические ракеты значительно дороже других систем вооружения, которые используются ежедневно", - добавил представитель Минобороны Эстонии.

Он также отметил, что в целом боевые столкновения продолжаются по всей линии фронта в Украине. Россияне продолжают продвижение, несмотря на значительные потери - в некоторых случаях они составляют одного убитого на метр отвоеванной территории.