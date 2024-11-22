Удар РФ новою балістичною ракетою був політичним сигналом, - Міноборони Естонії

Удар Росії по Україні новою балістичною ракетою "Кедр" можна розглядати як політичний сигнал. Адже росіяни почали використовувати зовсім іншу систему озброєнь.
Про це голова відділу боєготовності естонського Міноборони Герт Каю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ERR.
Каю нагадав, що Росії заявили, що удар новою ракетою відповіддю на застосування Україною західних ракет Storm Shadow та ATACMS по цілях на території Росії.
Він зазначив, що йдеться про "те, що раніше не використовувалося, зовсім іншу систему озброєнь".
"Чи настане за цим застосування чогось подібного, поки що незрозуміло, але, найімовірніше, це політичний сигнал, тому що міжконтинентальні балістичні ракети значно дорожчі за інші системи озброєння, які використовуються щодня", - додав представник Міноборони Естонії.
Він також зазначив, що загалом бойові зіткнення тривають по всій лінії фронту в Україні. Росіяни продовжують просування попри значні втрати - у деяких випадках вони становлять одного вбитого на метр відвойованої території.
Нагадаємо, 21 листопада Росія вдарила по Дніпру новою балістичною ракетою. Спочатку повідомлялося, що окупанти застосували міжконтинентальну балістичну ракету.
Однак пізніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ вдарила по Україні ракетною системою середньої дальності "Орєшнік". Таким чином окупанти провели її випробування.
У Пентагоні розповіли, що балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" була створена на основі моделі міжконтинентальної ракети РС-26 "Рубєж".
Водночас сьогодні ГУР Міноборони уточнило, що удар по Дніпру було завдано ракетним комплексом "Кедр". Підльотний час ракети з Астраханської області до цілі склав 15 хвилин.
Зазначається, що нова російська ракета мала шість бойових частин, кожна з яких містила шість суббоєприпасів. На фінальній ділянці траєкторії її швидкість перевищувала 11 Махів.
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