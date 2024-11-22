Удар РФ новою балістичною ракетою був політичним сигналом, - Міноборони Естонії

Каю нагадав, що Росії заявили, що удар новою ракетою відповіддю на застосування Україною західних ракет Storm Shadow та ATACMS по цілях на території Росії.

Він зазначив, що йдеться про "те, що раніше не використовувалося, зовсім іншу систему озброєнь".

"Чи настане за цим застосування чогось подібного, поки що незрозуміло, але, найімовірніше, це політичний сигнал, тому що міжконтинентальні балістичні ракети значно дорожчі за інші системи озброєння, які використовуються щодня", - додав представник Міноборони Естонії.

Він також зазначив, що загалом бойові зіткнення тривають по всій лінії фронту в Україні. Росіяни продовжують просування попри значні втрати - у деяких випадках вони становлять одного вбитого на метр відвойованої території.