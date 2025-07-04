Удар РФ по Кривому Рогу: возник пожар, есть раненые
Россияне сегодня днем, 4 июля, ударными беспилотниками ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Сообщается о двух раненых.0
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Враг попал БпЛА по Кривому Рогу. Возник пожар. Больше деталей выясняем", - отметил руководитель Днепропетровской ОГА.
По его словам, предварительно, в результате вражеского обстрела ранения получили двое мужчин.
Количество пострадавших возросло
Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество раненых возросло до трех человек.
"На сейчас трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте", - отметил он.
Удары россиян по Кривому Рогу
Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Кривой Рог периодически страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты различных типов и дроны-камикадзе.
Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики.
Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.