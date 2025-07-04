Удар РФ по Кривому Рогу: возник пожар, есть раненые

Россияне сегодня днем, 4 июля, ударными беспилотниками ударили по Кривому Рогу Днепропетровской области. Сообщается о двух раненых.0

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"На сейчас трое раненых, не тяжелые. Попадание в объект гражданской инфраструктуры. Большой пожар. Все работаем на месте", - отметил он.

Председатель совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что количество раненых возросло до трех человек.

По его словам, предварительно, в результате вражеского обстрела ранения получили двое мужчин.

Удары россиян по Кривому Рогу

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ Кривой Рог периодически страдает от обстрелов со стороны российских захватчиков. Часто для ударов по Кривому Рогу враг применяет ракеты различных типов и дроны-камикадзе.

Во время прошлого обстрела, 6 декабря, росармия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу с применением баллистики.

Тогда было повреждено административное здание, шесть многоквартирных и пять частных домов. Проводили аварийно-спасательную операцию. В результате российской атаки погибли три человека, еще 17 человек получили ранения.

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