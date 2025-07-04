Удар РФ по Кривому Рогу: виникла пожежа, є поранені

Росіяни сьогодні вдень, 4 липня, ударними безпілотниками вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Повідомляється про двох поранених.0

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці", - зазначив він.

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість поранених зросла до трьох осіб.

За його словами, попередньо, в результаті ворожого обстрілу поранення отримали двоє чоловіків.

"Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Більше деталей з'ясовуємо", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

Удари росіян по Кривого Рогу

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Кривий Ріг періодично страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики.

Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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