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Удар РФ по Кривому Рогу: виникла пожежа, є поранені

П'ятниця 04 липня 2025 11:51
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Удар РФ по Кривому Рогу: виникла пожежа, є поранені Фото: війська РФ вдарили по Кривому Рогу (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Росіяни сьогодні вдень, 4 липня, ударними безпілотниками вдарили по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Повідомляється про двох поранених.0

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Ворог поцілив БпЛА по Кривому Рогу. Виникла пожежа. Більше деталей з'ясовуємо", - зазначив керівник Дніпропетровської ОВА.

За його словами, попередньо, в результаті ворожого обстрілу поранення отримали двоє чоловіків.

Кількість постраждалих зросла

Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що кількість поранених зросла до трьох осіб.

"На зараз троє поранених, не важкі. Влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. Велика пожежа. Усі працюємо на місці", - зазначив він.

Удари росіян по Кривого Рогу

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення РФ Кривий Ріг періодично страждає від обстрілів з боку російських загарбників. Часто для ударів по Кривому Рогу ворог застосовує ракети різних типів та дрони-камікадзе.

Під час минулого обстрілу, 6 грудня, росармія завдала ракетного удару по Кривому Розі із застосуванням балістики.

Тоді було пошкоджено адміністративну будівлю, шість багатоквартирних та п'ять приватних будинків. Проводили аварійно-рятувальну операцію. Внаслідок російської атаки загинули троє осіб, ще 17 людей отримали поранення.

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