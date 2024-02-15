Удар РФ по Киеву: все ракеты сбиты ПВО, разрушений и жертв нет

Чиновник отметил, что в столице жертв и разрушений не зафиксировано.

По его словам, ракетный удар российских захватчиков был комбинирован.

"В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям", - говорит Попко.

Он добавил, что воздушная тревога в столице длилась более 2 часов.

"Силами и средствами противовоздушной обороны все летящие в Киев вражеские ракеты были уничтожены. (Точное количество и тип ракет ожидайте в отчетах Воздушных Сил), - говорится в заявлении начальника КМВА.

Ракетный удар РФ по Украине 15 февраля

Ранее этой ночью в Воздушных силах ВСУ сообщили, что на территории РФ был зафиксирован взлет нескольких стратегических бомбардировщиков Ту-95. Борты поднялись в воздух с аэродрома Оленья в Мурманской области.

Также отмечалось, что запуск ракет противника с самолетов может произойти около четырех часов утра.

Впоследствии стало известно о работе ПВО на подступах к столице. Кроме того, в Киеве раздались взрывы рано утром.

Кроме того, взрывы прогремели также в Днепре и Запорожье, а впоследствии и во Львове. В последнем городе также работает ПВО. Взрывы раздались и в Ивано-Франковской области.