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Удар РФ по Києву: усі ракети збиті ППО, руйнувань і жертв немає

Фото: у Києві ППО ЗСУ відбила повітряну атаку РФ (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Усі ворожі ракети, які були запущені для повітряних ударів по Києву, були збиті силами та засобами протиповітряної оборони сьогодні вранці, 15 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на начальника Київської міської військової адміністрації (МВА) Сергія Попка.

Чиновник зазначив, що у столиці жертв та руйнувань не зафіксовано.

За його словами, ракетний удар російських загарбників був комбінований.

"Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків", - каже Попко.

Він додав, що повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. 

"Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені. (Точну кількість та тип ракет очікуйте у звітах Повітряних Сил), - йдеться в заяві начальника КМВА.

Ракетний удар РФ по Україні 15 лютого

Раніше цієї ночі в Повітряних силах ЗСУ повідомили, що на території РФ було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. Борти піднялися в повітря з аеродрому Оленья у Мурманській області.

Також зазначалося, що запуск ракет противника з літаків може відбутися близько четвертої години ранку.

Згодом стало відомо про роботу ППО на підступах до столиці. Крім того, у Києві пролунали вибухи рано-вранці.

Крім того, вибухи пролунали також у Дніпрі та Запоріжжі, а згодом і у Львові. В останньому місті також працює ППО. Вибухи пролунали і в Івано-Франківській області.

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