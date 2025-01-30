Удар по ракетному арсеналу РФ и заявление Зеленского об окончании войны: новости за 29 января

Было более 20 взрывов. Украинские дроны ударили по ракетному арсеналу россиян, - источники

Служба безопасности Украины и Силы спецопераций ВСУ сегодня, 29 января, ночью атаковали несколько важных объектов россиян в Тверской области. В частности, под ударом находился ракетный арсенал, сообщили источники РБК-Украина в СБУ.

"Важно выстоять до конца". Зеленский сказал, когда закончится война

Война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира. Украинцам нужно выстоять до конца, отметил президент Украины Владимир Зеленский.

Он уточнил, что также обязательным условием для мира является справедливая ответственность за все, что совершила страна-агрессор. Когда этого удастся достичь, закончится война.

Сибига в феврале поедет в Париж на встречу с главами МИД европейских стран: кто в списке

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретится с главами МИД стран Европейского союза в Париже. Встреча пройдет, вероятно, 12 февраля.

Так, Сибига планирует принять участие в встрече министров ряда ведущих европейских стран: Франции, Германии, Польши, Италии, Британии, Испании.

Генштаб подтвердил удар по НПЗ в Кстово

Подразделения Главного управления разведки (ГУР), во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в ночь на 29 января, успешно атаковали нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в городе Кстово Нижегородской области России.

Как отмечает Генштаб, НПЗ привлечен к обеспечению оккупационной армии России.

Драпатый официально возглавил самое сложное направление на фронте

Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый официально возглавил оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) "Хортица".

В Раде начали консультации о замещении помощи от USAID

Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики начал консультации о возможности замещения американской помощи с европейскими коллегами. Речь о проектах, которые финансировались USAID.

Отмечается, что масштаб проблем, с которыми столкнулась Украина и десятки других стран в связи с прекращением американской помощи, значительно больше, чем может показаться на первый взгляд.