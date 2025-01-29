"Важно выстоять до конца". Зеленский сказал, когда закончится война
Война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира. Украинцам нужно выстоять до конца.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений.
"Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь", - подчеркнул президент.
Он уточнил, что также обязательным условием для мира является справедливая ответственность за все, что совершила страна-агрессор. Когда этого удастся достичь, закончится война.
Глава государства обратил внимание, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательное завершение войны. Поскольку у Украины уже был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Такая ситуация привела к полномасштабному вторжению.
"Это говорит о том, что война не была окончена. Очень важно нам в этот раз выстоять до конца", - объяснил Зеленский.
Условия для возвращения Украины за стол переговоров
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что Украине необходимы гарантии безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров.
Он добавил, что в случае отсутствия каких-либо гарантий для Украины россияне получат возможность подготовиться к повторному вторжению.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.