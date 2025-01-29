"Важно выстоять до конца". Зеленский сказал, когда закончится война

Война России против Украины закончится в тот момент, когда удастся достичь справедливого мира. Украинцам нужно выстоять до конца.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с курсантами и лицеистами 18 военных учебных заведений.

"Когда закончится война? В тот момент, когда Украина сможет завоевать для себя справедливый мир. Много всего. Кто-то по-разному к этому относится. Прежде всего - справедливый мир, так, чтобы не забыть всех тех, кого с нами нет, кто отдал жизнь", - подчеркнул президент.

Он уточнил, что также обязательным условием для мира является справедливая ответственность за все, что совершила страна-агрессор. Когда этого удастся достичь, закончится война.

Глава государства обратил внимание, что переход к дипломатическому решению конфликта в том или ином формате не будет означать окончательное завершение войны. Поскольку у Украины уже был замороженный конфликт после оккупации Крыма и частей Донецкой и Луганской областей. Такая ситуация привела к полномасштабному вторжению.

"Это говорит о том, что война не была окончена. Очень важно нам в этот раз выстоять до конца", - объяснил Зеленский.