Драпатый официально возглавил самое сложное направление на фронте
Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый официально возглавил оперативно-стратегическую группировку войск (ОСГВ) "Хортица".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского.
"Поблагодарил за работу в ОСГВ "Хортица" генерал-майора Андрея Гнатова, который продолжит службу в должности заместителя начальника Генштаба ВСУ", - добавил Сырский.
По словам главнокомандующего ВСУ, сегодня враг сосредотачивает больше всего сил именно на направлениях, которые относятся к операционной зоне ОСГВ "Хортица". Задачами Сил обороны, являются держать линию, наносить максимальные потери врагу и заботиться об украинских защитниках.
"Поставил первоочередные задачи, чтобы сдержать натиск превосходящего противника. Работаем вместе", - добавил Сырский.
Михаил Драпатый
В начале войны с Россией в 2014-м Драпатый исполнял обязанности командира 2-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады, а в мае под его руководством 2-й батальон вошел в Мариуполь на бронетехнике с целью усиления подразделений.
С августа 2016-го начал возглавлять 58-ю отдельную мотопехотную бригаду. Бригада выполняла боевые задачи на территории Авдеевки и Ясиноватского района Донецкой области.
С июля 2017-го Драпатый руководил действиями на Бахмутской трассе в зоне АТО.
После этого до января 2024-го командовал оперативной группировкой "Херсон", а уже в феврале его назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ.
В мае того же года Драпатый стал командующим оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Харьков", а в ноябре был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 26 января президент Владимир Зеленский заявил о том, что генерал-майора Драпатого направят руководить ОСГВ "Хортица" в Донецкой области. При этом последний сохранит за собой должность командующего Сухопутными войсками.
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