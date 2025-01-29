Сибига в феврале поедет в Париж на встречу с главами МИД европейских стран: кто в списке

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретится с главами МИД стран Европейского союза в Париже. Встреча пройдет, вероятно, 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина .

Она пройдет в Париже в феврале, вероятно - 12 февраля. Это станет очередной встречей в таком формате, после прошлогодних встреч в Варшаве и Берлине.

Так, Сибига планирует принять участие в встрече министров ряда ведущих европейских стран: Франции, Германии, Польши, Италии, Британии, Испании.

Встреча глав МИД ЕС в Берлине

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС 12 декабря провели встречу в Берлине. В частности, они обсудили поддержку Украины.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла своих коллег из Франции, Польши, Испании, Италии, Великобритании. Также участие во встрече принял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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