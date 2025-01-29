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Сибига в феврале поедет в Париж на встречу с главами МИД европейских стран: кто в списке

Европа, Среда 29 января 2025 17:34
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Сибига в феврале поедет в Париж на встречу с главами МИД европейских стран: кто в списке Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталия Гурковская

Глава МИД Украины Андрей Сибига встретится с главами МИД стран Европейского союза в Париже. Встреча пройдет, вероятно, 12 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, Сибига планирует принять участие в встрече министров ряда ведущих европейских стран: Франции, Германии, Польши, Италии, Британии, Испании.

Она пройдет в Париже в феврале, вероятно - 12 февраля. Это станет очередной встречей в таком формате, после прошлогодних встреч в Варшаве и Берлине.

Встреча глав МИД ЕС в Берлине

Как сообщалось, главы МИД стран ЕС 12 декабря провели встречу в Берлине. В частности, они обсудили поддержку Украины.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приняла своих коллег из Франции, Польши, Испании, Италии, Великобритании. Также участие во встрече принял министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

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Евросоюз МИД Украины Андрей Сибига
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