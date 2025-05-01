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Интенсивная атака на Одессу: в городе много повреждений, вспыхнули пожары

Одесса, Четверг 01 мая 2025 01:14
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Интенсивная атака на Одессу: в городе много повреждений, вспыхнули пожары Иллюстративное фото: в Одессе вспыхнули пожары из-за дроновую атаку (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе в результате вражеской массированной дроновой атаки фиксируются значительные повреждения гражданской инфраструктуры. Также в городе вспыхнули пожары.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками. Много повреждений гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов", - рассказал чиновник.

Он добавил, что в Одессе "в некоторых местах вспыхнули пожары".

В городе продолжаются работы по ликвидации последствий дроновой атаки. По состоянию на сейчас данных о возможных пострадавших нет.

"Сейчас все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки. Информация о пострадавших уточняется", - рассказал глава ОВА.

Интенсивная дроновая атака на Одессу

Как сообщалось ранее, в ночь на 1 мая в Одессе прогремела серия взрывов. Фиксировалось движение дронов-камикадзе врага в сторону города из акватории Черного моря.

Местных жителей просили оставаться в укрытиях до отбоя дроновой атаки, которая характеризовалась как массированная.

Также в мониторинговых группах писали о пожарах в Одессе в результате дроновых ударов. Российские захватчики били по городу дронами-камикадзе несколькими волнами.

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Одесса Пожар Атака дронов
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