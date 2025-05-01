Показаны последствия обстрела Одессы: есть жертвы и раненые, повреждены многоэтажки и школа

В Одессе в результате российской воздушной атаки накануне вечером погибли два человека, еще пять человек получили ранения. Из-за удара дронов повреждены многоэтажки, супермаркет, школа.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и Одесского городского голову Геннадия Труханова .

"Из-за вражеской атаки повреждены жилые многоэтажки, частные дома, супермаркет, школа и легковые автомобили. В некоторых местах вспыхнули пожары, которые ликвидируют наши спасатели. В результате удара два человека погибли, еще пятеро получили ранения", - сообщил чиновник в своем Telegram-канале.

Руководитель ОВА добавил, что медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Ликвидация последствий удара продолжается. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", - говорится в заявлении Кипера

Кроме того, он показал кадры последствий вражеских дроновых ударов по Одессе в ночь на 1 мая.

Последствия ударов дронами-камикадзе по Одессе (фото: t.me/odeskaODA)

В свою очередь одесский мэр рассказал, что в городе после воздушной атаки поступают сообщения о пострадавших. По словам Труханова, уже госпитализированы три человека.

Городской голова сообщил, что в разных районах Одессы были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

"Вспыхнули пожары, поступают сообщения о пострадавших. Пожилая пара, которая проживала на верхнем этаже дома вместе с овчаркой Джеком, не выходит на связь. Их дети сообщили об отсутствии контакта", - проинформировал мэр Одессы.

Также он рассказал, что здание школы получило "незначительные повреждения - выбиты четыре окна".

"Сейчас оно открыто для всех, кто нуждается в поддержке, а также там нальют горячий чай, чтобы согреться. На местах разворачиваются палатки для дополнительной помощи", - сообщил мэр Одессы, и обнародовал в своем Telegram фото последствий дроновой атаки на город.

Последствия интенсивной атаки дронов на Одессу (фото: t.me/truonline)