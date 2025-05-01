В Харькове вражеский дрон попал в АЗС, вспыхнул пожар
В Харькове на фоне вражеской дроновой атаки поздно вечером 30 апреля прогремел взрыв. Фиксируется попадание БПЛА противника в автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего произошел пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
Харьковский городской голова рассказал, что по предварительным данным, для удара по Харькову российские захватчики могли использовать беспилотник типа "Молния".
"Есть попадание вражеского БПЛА - предварительно - "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар", - говорится в публикации Терехова на Telegram-канале.
Также мэр Харькова сообщил, что информация о возможных пострадавших в результате воздушной атаки уточняется
Позже он уточнил, что было попадание произошло в АЗС в Киевском районе Харькова.
Прошла дроновая атака на Харьков
Напомним, сутками ранее российские оккупанты также нанесли по Харькову дроновых ударов. Утром стало известно, что количество пострадавших в Харькове возросло до 47 человек. Добавим, что среди пострадавших были двое детей и беременная женщина.
В Харькове в результате ударов БПЛА врага были повреждены 14 частных и три многоквартирных дома, гражданское предприятие, и две городские больницы.
Добавим также, что президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную дроновую атаку оккупантов. Глава государства призвал к большему давлению на РФ для прекращения огня и завершения войны.
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