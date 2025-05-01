В Харькове вражеский дрон попал в АЗС, вспыхнул пожар

В Харькове на фоне вражеской дроновой атаки поздно вечером 30 апреля прогремел взрыв. Фиксируется попадание БПЛА противника в автозаправочную станцию (АЗС), в результате чего произошел пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова .

Харьковский городской голова рассказал, что по предварительным данным, для удара по Харькову российские захватчики могли использовать беспилотник типа "Молния".

"Есть попадание вражеского БПЛА - предварительно - "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар", - говорится в публикации Терехова на Telegram-канале.

Также мэр Харькова сообщил, что информация о возможных пострадавших в результате воздушной атаки уточняется

Позже он уточнил, что было попадание произошло в АЗС в Киевском районе Харькова.