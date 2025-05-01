Удар по промышленности: в мэрии Сум рассказали о ночной российской атаке
В Сумской территориальной громаде в результате вражеской воздушной атаки произошел пожар. Под удар со стороны российских оккупантов попал объект промышленности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram исполняющего обязанности. Сумского городского головы, секретаря Сумского городского совета Артема Кобзаря.
"Опять враг атаковал Сумскую область. Прозвучало примерно восемь взрывов в одном из старостинских округов", - рассказал он на обнародованном в сети видео.
Также и.о. мэра Сум рассказал, что по информации, которую предоставил староста - фиксируются возгорания.
Позже он обнародовал новое видео, на котором были показаны последствия одного из вражеских ударов.
"Вот последствия одного из "прилетов", это был удар по промышленности". - прокомментировал Кобзарь кадры.
Позже Кобзарь рассказал, что в результате удара "Шахедами" по промышленному предприятию в одном из старостинских округов Сум погибших или раненых нет.
"На месте работают все соответствующие службы", - добавил он.
Справка: в составе Сумской территориальной общины есть 21 населенный пункт: 1 город (Сумы) и 20 сел в 4 старостинских округах, а именно в Песчанском, Битицком, Великочернеччинском и Стецковском.
Эти старостинские округа были включены 21 октября 2020 года в состав Сумской городской территориальной общины.
Также отметим, что в ночь на 1 мая в Воздушных силах информировали о фиксации ударных беспилотников типа "Шахед" в Сумской области, в частности запущенные российскими оккупантами дроны-камикадзе двигались в сторону города Сумы.
Ночная атака дронов-камикадзе
Напомним, накануне вечером в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы дроновых атак со стороны российских захватчиков.
Поздно вечером 30 апреля стало также известно об ударе БПЛА противника по Харькову, где фиксировалось попадание по АЗС, в результате чего произошел пожар.
Между тем под интенсивный дроновой удар попал город Одесса, в котором прозвучала серия взрывов. Представители местной власти рассказали, что в результате дроновой атаки в городе фиксировались пожары, были повреждены гражданские объекты, в частности многоэтажки, частные дома, здание школы и супермаркета.
Кроме того, уже ночью стало известно, что из-за массированной атаки дронов в Одессе погибли 2 человека, известно о 5 пострадавших.
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