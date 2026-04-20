Россияне днем атаковали отделение полиции в Прилуках (фото)

Российские войска днем атаковали ударным беспилотником райотдел полиции в Прилуках Черниговской области. В результате возник пожар, есть пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Черниговской области.

"Сегодня днем российская армия нанесла удары по городу Прилуки. Известно об одном пострадавшем местном жителе", - отметили в полиции.

Сообщается, что в результате атаки произошел пожар на территории райотдела полиции. Повреждения и разрушения получили гражданская инфраструктура, а также автомобили.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщил, что пострадавшим оказался гражданский мужчина.

Российские войска регулярно атакуют Прилуки

Напомним, в начале месяца оккупанты атаковали здание горсовета в Прилуках. Также повреждениям и разрушениям также подверглась гражданская инфраструктура, окружающие жилые дома, транспортные средства.

В результате атаки россиян на Прилуки ранения получили по меньшей мере 5 человек, среди работников горсовета пострадавших нет, пострадавших госпитализировали с ожогами.