Россияне днем атаковали отделение полиции в Прилуках (фото)
Российские войска днем атаковали ударным беспилотником райотдел полиции в Прилуках Черниговской области. В результате возник пожар, есть пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram полиции Черниговской области.
"Сегодня днем российская армия нанесла удары по городу Прилуки. Известно об одном пострадавшем местном жителе", - отметили в полиции.
Сообщается, что в результате атаки произошел пожар на территории райотдела полиции. Повреждения и разрушения получили гражданская инфраструктура, а также автомобили.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
Глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус также сообщил, что пострадавшим оказался гражданский мужчина.
Российские войска регулярно атакуют Прилуки
Напомним, в начале месяца оккупанты атаковали здание горсовета в Прилуках. Также повреждениям и разрушениям также подверглась гражданская инфраструктура, окружающие жилые дома, транспортные средства.
В результате атаки россиян на Прилуки ранения получили по меньшей мере 5 человек, среди работников горсовета пострадавших нет, пострадавших госпитализировали с ожогами.
Также ранее российские оккупанты нанесли удар по нефтебазе в Прилуках Черниговской области. Сообщается, что в результате удара вспыхнул масштабный пожар, для тушения привлекалась роботизированная техника.
Впоследствии спасатели сообщили, что информации о пострадавших не поступало.