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Российские войска ударили по прифронтовой ТЭС: ранены шесть энергетиков

Украина, Четверг 22 февраля 2024 12:58
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Российские войска ударили по прифронтовой ТЭС: ранены шесть энергетиков Фото: российские войска ударили по прифронтовой ТЭС 22 февраля (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска обстреляли ТЭС, расположенную на прифронтовой территории. Ранены шесть энергетиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

"Сегодня Россия атаковала прифронтовую ТЭС. Шесть наших коллег ранены. Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В то же время, серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции.

"В эти минуты ликвидируем последствия атаки", - констатируют в ДТЭК.

Обстрелы ТЭС в Украине

У России стало обычной практикой обстреливать энергообъекты в Украине, в том числе и теплоэлектростанции. С начала этого отопительного сезона теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны врагом около 40 раз. Например, в начале января 2024 года захватчики атаковали подстанцию и ТЭС - тогда без света осталась шахта и горняки под землей, начался пожар.

Напомним, 12 ноября 2023 года сообщалось, что за последние три недели РФ трижды обстреляла одну из ТЭС ДТЭК Энерго. Также оккупанты ударили по ТЭС вечером 7 ноября. Тогда под обстрел также попала теплоэлектростанция в прифронтовой области.

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