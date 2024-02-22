Воздушные силы назвали количество дронов, которые ликвидировали во время последней атаки РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Противник атаковал Украину десятью ударными беспилотниками из российского Приморско-Ахтарска. Также враг применил противорадиолокационную ракету Х-31П из акватории Черного моря.

В результате боевой работы сил ПВО, уничтожено 8 дронов россиян в пределах Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областей.

Удары россиян по Украине

Россияне атакуют территорию Украины дронами и ракетами. Так, вечером 21 февраля, взрыв был в Одесской области. Враг запустил ракету. Также в области была угроза дронов.

К слову, россияне атаковали Украину дронами "Шахед" дважды за вечер 21 февраля. Тревогу объявили в двух областях.