Кратер размером со стадион и изменение формы диморфоса

В сентябре 2022 года зонд NASA DART врезался в Диморфос - спутник астероида Дидимос - на скорости около 22 000 км/ч.

В результате удара Диморфоса вокруг Дидимоса сократился примерно на 33 минуты, а космический аппарат ESA Hera, который отправился из Флориды, прибыл в систему и сделал первые снимки места столкновения.

Аппарат размером с автомобиль образовал кратер, который по масштабу сравним со стадионом.

Он оказался настолько велик, что его размеры соразмерны с самим Диморфом, диаметр которого составляет около 152 метров. Руководитель научной группы Hera Патрик Мишель отметил, что удар не только покинул кратер, но и изменил форму астероида.

Первые наблюдения Hera показали, что больший астероид Дидимос вращается вокруг своей оси так же, как и при сближении с DART в 2022 году. Зато меньший Диморфос после удара потерял былую стабильность и теперь заметно качается во время движения по орбите =.

В течение следующих 6 месяцев Hera будет приближаться к обоим астероидам и выпустит 2 небольших кубсата - Juventas и Milani. Они должны попытаться сесть на Диморфос и исследовать его состав, массу и внутреннее строение.

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Сотни отломков вокруг астероидов и риски для навигации

Во время первоначальной разведки Hera обнаружила сотни глыб вокруг двойного астероида.



Композиционное изображение, созданное путем объединения 11 снимков с длительной экспозицией, сделанных прибором Hyperscout-H на аппарате Hera, на котором в центре изображен астероид Дидимос (фото: ESA)

Композиционное изображение, созданное из 11 кадров, сделанных инструментом Hyperscout-H 6 ноября с расстояния около 30 км, показало множество фрагментов (фото выше - прим. ред).

Перед объединением кадров исследователи цифровым способом убрали изображения ярких дидимосов и диморфосов, чтобы лучше разглядеть обломки.

Исследователи предполагают, что эти глыбы могли быть выброшены из Диморфоса при ударе DART или остаться еще со времен формирования спутника.

Поле обломков усложняет навигацию Hera и развертывание кубсатов, запланированное на январь 2027 года.

В то же время из-за чрезвычайно слабой гравитации астероидов аппарат, кубсаты и окружающие глыбы двигаются относительно медленно - приблизительно со скоростью 12 см/с. Это снижает риск внезапного столкновения на значимой скорости.

Дидимос и Диморфос не угрожают Земле. Ученые отмечают: исследование Диморфоса поможет более точно прогнозировать результаты будущих миссий по отклонению опасных астероидов.

Из-за слабой гравитации и низкого сцепления поверхности небольшие небесные тела ведут себя иначе, чем объекты на Земле. Подробные данные об их свойствах важны для понимания того, как астероид будет реагировать на удар и изменит ли он свою траекторию.