Астрономы зафиксировали новые загадочные космические радиоимпульсы, повторяющиеся с исключительной точностью. Ученые до сих пор не могут окончательно классифицировать их происхождение.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на исследование, опубликованное в профессиональном вестнике The Astrophysical Journal .

Что такое долгопериодические транзиенты и почему они удивляют ученых?

Долгопериодические транзиенты - это загадочные космические объекты, которые время от времени излучают мощные радиосигналы, а затем надолго исчезают.

Такие вспышки могут длиться от нескольких секунд до минут, а промежутки между ними - десятки минут или даже часы.

Первый объект был обнаружен в 2018 году. Однако впоследствии астроном Скотт Хайман нашел схожие сигналы в архивных наблюдениях за 2002 год. Тогда неизвестный источник излучил пять радиоимпульсов с точным интервалом в 77 минут, после чего перестал подавать сигналы.

Эти объекты озадачили астрономов, ведь их поведение не удается объяснить с помощью известных моделей. Ученые до сих пор не знают, какие именно космические объекты стоят за этим явлением.

Читайте больше: Защита Земли 24/7: ESA обнаружила 99% самых опасных астероидов

Новый загадочный объект LPT J1555-5631

Исследуя архивные наблюдения радиотелескопа MeerKAT за 2022 год, астрономы обнаружили еще один источник необычных сигналов - LPT J1555-5631.

Оно излучало мощные радиоимпульсы с интервалом в 62,2 минуты. Результаты удалось подтвердить с помощью другого радиотелескопа ASKAP, наблюдавшего за объектом в течение 10 часов.

Радиосигнал LPT J1555-5631, на котором видны два четких импульса в течение каждого 62,2-минутного цикла. Хотя один импульс длится значительно дольше другого, оба достигают примерно одинаковой пиковой яркости (источник: Hyman et al., The Astrophysical Journal, 2026)

Особенность находки в том, что за каждый цикл объект излучал не один, а два радиоимпульса. Один был длиннее другого, но оба имели одинаковую яркость.

Кроме того, радиоволны этих импульсов имели противоположную поляризацию - проще говоря, их электрические колебания были ориентированы по-разному.

Это помогло исследователям предположить, что сигналы поступают из двух противоположных магнитных полюсов объекта. В то же время его магнитная ось, вероятно, почти перпендикулярна оси вращения.

Угол между направлениями двух импульсов составляет 165 градусов вместо ожидаемых 180. Это может свидетельствовать о сложном строении магнитного поля, которое пока сложно объяснить действующими научными моделями.

Снимок в видимом свете области вокруг LPT J1555-5631. Красные и белые круги обозначают его положение, однако астрономы еще не установили, какой именно объект отвечает за это явление (источник: Hyman et al., The Astrophysical Journal, 2026)

Больше интересного: Архив на 4 миллиарда лет: ученые предлагают искать следы инопланетян на Луне

Почему космические сигналы исчезают в годы?

Самая большая загадка долгопериодических транзиентов - их непредсказуемое поведение. Они могут излучать радиосигналы с почти идеальной периодичностью, а затем внезапно замолчать на месяцы или даже годы.

Ученые не знают, что вызывает такие вспышки и длительные паузы между ними.

Выявление новых объектов и более детальное изучение их сигналов должны помочь выяснить, речь идет о неизвестном типе звездных остатков или о необычном механизме работы уже известных космических тел.