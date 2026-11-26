Кратер розміром зі стадіон і зміна форми Діморфоса

У вересні 2022 року зонд NASA DART врізався в Діморфос - супутник астероїда Дідімос - на швидкості близько 22 000 км/год.

Унаслідок удару час обертання Діморфоса навколо Дідімоса скоротився приблизно на 33 хвилини, а космічний апарат ESA Hera, який вирушив із Флориди, прибув до системи та зробив перші знімки місця зіткнення.

Апарат розміром з автомобіль утворив кратер, який за масштабом можна порівняти зі стадіоном.

Він виявився настільки великим, що його розміри співмірні з самим Діморфом, діаметр якого становить близько 152 метрів. Керівник наукової групи Hera Патрік Мішель зазначив, що удар не лише залишив кратер, а й змінив форму астероїда.

Перші спостереження Hera показали, що більший астероїд Дідімос обертається навколо своєї осі так само, як і під час зближення з DART у 2022 році. Натомість менший Діморфос після удару втратив колишню стабільність і тепер помітно хитається під час руху орбітою.

Протягом наступних 6 місяців Hera наближатиметься до обох астероїдів і випустить 2 невеликі кубсати - Juventas та Milani. Вони мають спробувати сісти на Діморфос і дослідити його склад, масу та внутрішню будову.

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Сотні уламків навколо астероїдів і ризики для навігації

Під час первинної розвідки Hera виявила сотні брил навколо подвійного астероїда.



Композиційне зображення, створене шляхом об’єднання 11 знімків із тривалою експозицією, зроблених приладом Hyperscout-H на апараті Hera, на якому в центрі зображено астероїд Дідімос (фото: ESA)

Композиційне зображення, створене з 11 кадрів, зроблених інструментом Hyperscout-H 6 листопада з відстані близько 30 км, показало безліч фрагментів (фото вище - прим. ред).

Перед об'єднанням кадрів дослідники цифровим способом прибрали зображення яскравих Дідімоса та Діморфоса, щоб краще розгледіти уламки.

Дослідники припускають, що ці брили могли бути викинуті з Діморфоса під час удару DART або залишитися ще з часів формування супутника.

Поле уламків ускладнює навігацію Hera та розгортання кубсатів, заплановане на січень 2027 року.

Водночас через надзвичайно слабку гравітацію астероїдів апарат, кубсати й навколишні брили рухаються відносно повільно - приблизно зі швидкістю 12 см/с. Це знижує ризик раптового зіткнення на значній швидкості.

Дідімос і Діморфос не загрожують Землі. Науковці наголошують: дослідження Діморфоса допоможе точніше прогнозувати результати майбутніх місій із відхилення небезпечних астероїдів.

Через слабку гравітацію та низьке зчеплення поверхні невеликі небесні тіла поводяться інакше, ніж об'єкти на Землі. Тож детальні дані про їхні властивості важливі для розуміння того, як астероїд реагуватиме на удар і чи змінить він свою траєкторію.