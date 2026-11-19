Японский зонд Хаябуса-2 не сможет добраться до астероида, который должен был исследовать в 2031 году, из-за повторных сбоев двигателей. Теперь JAXA изменило маршрут аппарата - в 2028 году он пролетит мимо другого астероида.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Phys .

Почему пришлось сменить курс зонда?

С момента запуска зонда прошло 12 лет, поэтому деградация бортовых систем становится все более заметной.

Руководитель продолженной миссии Юя Мимасу отметил, что из-за повторных неисправностей основных двигателей команда решила выбрать более безопасный и более реалистичный план работы.

В июле зонд совершил рекордное сближение с околоземным астероидом на расстояние 400 метров. Следующей целью должен стать астероид 1998 KY26, который в 2031 году будет находиться примерно в 300 миллионах километров от Земли.

Однако из-за ограниченного ресурса двигателей специалисты решили изменить маршрут и выбрать более близкий объект, для достижения какого аппарата хватит горючего и технических возможностей.

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Новая цель 2015 BM510 и значение для планетарной обороны

По словам Мимаса, пролет на высокой скорости мимо астероида 2015 BM510 запланирован на апрель 2028 года. Новая космическая цель имеет диаметр от 17 до 74 метров и делает полный оборот вокруг своей оси каждые 49 минут.

Руководитель миссии назвал предстоящий пролет "одним из самых сложных в мире" из-за малых размеров и темной поверхности космического тела.

В то же время, данные и опыт этой операции пригодятся для будущих проектов планетарной обороны, направленных на отклонение опасных астероидов, способных столкнуться с Землей.