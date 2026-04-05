"Птицы Мадяра" впервые уничтожили секретный российский терминал "Спирит" (видео)
Россияне начали массово поставлять на фронт новые малогабаритные терминалы спутниковой связи "Спирит-030", которые труднее обнаружить из-за компактных антенн.
Об этом заявил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (FLASH), сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Характеристики новой техники РФ
По словам эксперта, после потери доступа к Starlink вопрос спутниковой связи стал для оккупантов критическим. Старые российские терминалы имеют антенны диаметром 90 сантиметров, что позволяет ВСУ быстро их обнаруживать и уничтожать.
Новая модель "Спирит-030" работает со специальным геостационарным спутником, что позволило уменьшить размер антенны до 30 сантиметров. Это делает их более мобильными и менее заметными для разведки.
"Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт. Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным", - отметил Бескрестнов.
Первое уничтожение "Спирит-030"
Несмотря на компактность, украинским защитникам уже удалось зафиксировать использование этой техники. Первый такой терминал обнаружили и ликвидировали пилоты 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра".
Сергей Бескрестнов призвал всех операторов дронов обращать особое внимание на эти цели, поскольку они являются приоритетными для поражения.
Альтернатива Starlink и новая тактика РФ
Напомним, Россия активно ищет способы обеспечить стабильную связь на фронте после ограничений в работе Starlink. В марте 2026 года РФ вывела на орбиту первые 16 спутников "Рассвет", которые должны стать полноценной заменой американской системы для оккупационных войск.
Хотя проект изначально планировался как гражданский, Кремль переориентировал его на военные нужды.
В то же время из-за дефицита надежных каналов управления захватчики начали применять дешевые беспилотники типа "Молния", меняя тактику ударов для обхода средств РЭБ.
Также ранее сообщалось, что враг пытался повысить точность своих БПЛА, устанавливая терминалы Starlink непосредственно на ударные дроны типа "Шахед" для обхода украинской ПВО.