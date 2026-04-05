"Птицы Мадяра" впервые уничтожили секретный российский терминал "Спирит" (видео)

Об этом заявил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям Сергей Бескрестнов (FLASH), сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Характеристики новой техники РФ

По словам эксперта, после потери доступа к Starlink вопрос спутниковой связи стал для оккупантов критическим. Старые российские терминалы имеют антенны диаметром 90 сантиметров, что позволяет ВСУ быстро их обнаруживать и уничтожать.

Новая модель "Спирит-030" работает со специальным геостационарным спутником, что позволило уменьшить размер антенны до 30 сантиметров. Это делает их более мобильными и менее заметными для разведки.

"Россияне сейчас массово начали поставлять такие терминалы на фронт. Фактически это тот же терминал спутникового интернета, но он сделан переносным", - отметил Бескрестнов.

Первое уничтожение "Спирит-030"

Несмотря на компактность, украинским защитникам уже удалось зафиксировать использование этой техники. Первый такой терминал обнаружили и ликвидировали пилоты 414-й отдельной бригады ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадяра".

Сергей Бескрестнов призвал всех операторов дронов обращать особое внимание на эти цели, поскольку они являются приоритетными для поражения.