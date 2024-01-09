Удар по нефтебазе в Орле: в сети показали фото последствий
Нефтебаза в российском городе Орел сегодня, 9 января, вероятно, была атакована беспилотниками. Появилось фото последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.
По информации пропагандистского канала, нефтебазу якобы атаковали два дрона.
Фото: последствия атаки на нефтебазу в Орле (t.me/bazabazon)
При этом в сети обнародовали фото, на котором можно заметить сильно поврежденный резервуар с топливом.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 9 января, в городе Орел прогремели взрывы. В сети писали о том, что город "атакуют беспилотники".
Позже стало известно, что дроны ударили по нефтебазе "Орелнефтепродукт" и энергокомпании "Орелэнерго".
Telegram-каналы уточняли, что один из дронов попал по резервуару с топливом на территории нефтебазы.
Позже источник РБК-Украина в разведке рассказал о том, что такая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
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