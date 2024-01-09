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Удар по нефтебазе в Орле: в сети показали фото последствий

Орел , Вторник 09 января 2024 21:45
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Удар по нефтебазе в Орле: в сети показали фото последствий Фото: в сети появилось фото последствий удара по нефтебазе в Орле (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Нефтебаза в российском городе Орел сегодня, 9 января, вероятно, была атакована беспилотниками. Появилось фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram.

По информации пропагандистского канала, нефтебазу якобы атаковали два дрона.

Удар по нефтебазе в Орле: в сети показали фото последствийФото: последствия атаки на нефтебазу в Орле (t.me/bazabazon)

При этом в сети обнародовали фото, на котором можно заметить сильно поврежденный резервуар с топливом.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 9 января, в городе Орел прогремели взрывы. В сети писали о том, что город "атакуют беспилотники".

Позже стало известно, что дроны ударили по нефтебазе "Орелнефтепродукт" и энергокомпании "Орелэнерго".

Telegram-каналы уточняли, что один из дронов попал по резервуару с топливом на территории нефтебазы.

Позже источник РБК-Украина в разведке рассказал о том, что такая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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