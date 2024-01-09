Удар по нефтебазе в Орле: в сети показали фото последствий

Нефтебаза в российском городе Орел сегодня, 9 января, вероятно, была атакована беспилотниками. Появилось фото последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baza в Telegram .

По информации пропагандистского канала, нефтебазу якобы атаковали два дрона.

Фото: последствия атаки на нефтебазу в Орле (t.me/bazabazon)

При этом в сети обнародовали фото, на котором можно заметить сильно поврежденный резервуар с топливом.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 9 января, в городе Орел прогремели взрывы. В сети писали о том, что город "атакуют беспилотники".

Позже стало известно, что дроны ударили по нефтебазе "Орелнефтепродукт" и энергокомпании "Орелэнерго".

Telegram-каналы уточняли, что один из дронов попал по резервуару с топливом на территории нефтебазы.

Позже источник РБК-Украина в разведке рассказал о том, что такая атака была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.