Удар по нафтобазі в Орлі: у мережі показали фото наслідків
Нафтобаза в російському місті Орел сьогодні, 9 січня, ймовірно, була атакована безпілотниками. З'явилось фото наслідків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.
За інформацією пропагандистського каналу, нафтобазу нібито атакували два дрони.
Фото: наслідки атаки на нафтобазу в Орлі (t.me/bazabazon)
При цьому в мережі оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у місті Орел пролунали вибухи. У мережі писали про те, що місто "атакують безпілотники".
Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по нафтобазі "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго".
Telegram-канали уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази.
Пізніше джерело РБК-Україна у розвідці розповіло про те, що така атака була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
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