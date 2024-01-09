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Удар по нафтобазі в Орлі: у мережі показали фото наслідків

Орел, Вівторок 09 січня 2024 21:45
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Удар по нафтобазі в Орлі: у мережі показали фото наслідків Фото: у мережі з'явилося фото наслідків удару по нафтобазі в Орлі (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

Нафтобаза в російському місті Орел сьогодні, 9 січня, ймовірно, була атакована безпілотниками. З'явилось фото наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza в Telegram.

За інформацією пропагандистського каналу, нафтобазу нібито атакували два дрони.

Удар по нафтобазі в Орлі: у мережі показали фото наслідківФото: наслідки атаки на нафтобазу в Орлі (t.me/bazabazon)

При цьому в мережі оприлюднили фото, на якому можна побачити сильно пошкоджений резервуар з паливом.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 9 січня, у місті Орел пролунали вибухи. У мережі писали про те, що місто "атакують безпілотники".

Пізніше стало відомо, що дрони вдарили по нафтобазі "Орелнафтопродукт" та енергокомпанії "Ореленерго".

Telegram-канали уточнювали, що один з дронів влучив по резервуару з паливом на території нафтобази.

Пізніше джерело РБК-Україна у розвідці розповіло про те, що така атака була спецоперацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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