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За атакой на нефтебазу и энергообъект в Орле стоит ГУР, - источник

Орел, Вторник 09 января 2024 15:37
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За атакой на нефтебазу и энергообъект в Орле стоит ГУР, - источник Фото: за атакой на нефтебазу в Орле стоит ГУР (росСМИ)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Атака на нефтебазу и энергообъект в российском городе Орел была спецоперацией Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в разведке.

По словам источника, за атакой на объекты в Орле стоит украинская военная разведка.

При этом собеседник издания добавил, что спецоперация была проведена при содействии Министерства цифровой трансформации Украины и фонда "Повернись Живим".

Атака на Орел

Напомним, сегодня, 9 января, в российском городе Орел прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку беспилотников.

По информации пропагандистских Telegram-каналов, на территории нефтебазы "Орелнефтепродукт" и энергокомпании "Орелэнерго" "упали" беспилотники.

Пропагандисты уточняли, что один из дронов попал по резервуару с топливом на территории нефтебазы.

Также о работе противовоздушной обороны сообщали и в Курской области.

Более детальные подробности атаки пока остаются неизвестными.

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