Удар по нефтебазе в Луганске и создание "длинных Нептунов" в Украине: новости за 4 декабря

Война России против Украины: последние новости

В ВСУ подтвердили удар по нефтебазе в Луганске

Силы обороны Украины нанесли удар по оккупированному Луганску. Были поражены нефте-смазочные склады россиян.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Луганске неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу. Там вспыхнул масштабный пожар.

В сети писали, что из-за атаки на нефтебазе вспыхнул один из резервуаров. Россияне традиционно обвинили в атаке ВСУ.

В Украине создают "длинные Нептуны": что о них известно

В Украине работают над секретным проектом - созданием ракет нового образца, так называемых "длинных Нептунов".

"Сейчас ведется работа по созданию так называемого длинного "Нептуна". Речь идет о новой модификации ракеты для комплекса "Нептун". Также ведется активная работа вместе с министерством стратегических отраслей промышленности по укреплению системы ПВО", - рассказал заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенанта Иван Гаврилюк.

Подробнее о создании новых ракет - в материале РБК-Украина.

Ракеты, зенитки и шесть САУ "Богдана" в месяц. Зеленский провел военный селектор

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание военного селектора в понедельник, 4 декабря. Среди прочего обсуждался вопрос увеличения производства САУ "Богдана".

"Ежедневный селектор. Продолжается выполнение важных оборонных договоренностей с нашими партнерами. Получили как дефицитные ракеты к имеющимся системам ПВО, так и новые, современные зенитные комплексы. Благодарен нашим друзьям", - заявил он.

Зеленский добавил, что дают результат и усилия по наращиванию собственного производства.

"Впервые вышли на показатель шесть "Богдан" в месяц. И уже видим, как увеличить его еще", - подчеркнул он.

По его словам, работает и "зерновой коридор". Уже превышена отметка в 7 млн тонн грузов.

"Также получил доклады разведок, сводки с фронта. Оборонительные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях, активные действия на юге", - заявил Зеленский.

Он добавил, что чрезвычайные службы, ОВА и МВА Херсона преодолевают последствия очередного варварского обстрела и помогают пострадавшим.

"А Силы обороны реализуют замысел, как отбить врагу возможности и желание терроризировать город", - отметил он.

Взятка на 35 тысяч долларов. ВРП разрешила арестовать четырех судей

Высший совет правосудия (ВРП) дал согласие на содержание под стражей четырех судей Киевского апелляционного суда. Речь идет о Вячеславе Дзюбине, Игоре Паленике, Викторе Глиняном и Юрии Сливе.

Отметим, что судей подозревают в получении взятки за отмену ареста имущества по делу бывшего руководителя "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева.

Поэтому сегодня Высший совет правосудия согласовал ходатайство заместителя Генерального прокурора. Решение о разрешении на арест в отношении всех четырех судей поддержали единогласно все присутствующие на заседании ВСП - 15 членов.

Следующий шаг - ходатайство о применении соответствующей меры пресечения будет подано в Высший антикоррупционный суд. В течение 3 суток вопрос должны рассмотреть.

Еврокомиссия о 50 млрд евро для Украины: важно достичь соглашения до конца года

Соглашение о предоставлении Украине 50 млрд евро кредитов и грантов, рассчитанных на ближайшие четыре года, должно быть достигнуто до конца 2023 года . В таком случае Киев сможет продолжить помощь от ЕС с начала 2024 года.

"Важно достичь соглашения до конца года, чтобы обеспечить получение Украиной нашей помощи с начала следующего года", - подчеркнула представительница Еврокомиссии Ана Пизонеро.

Она напомнила, что лидеры ЕС много раз говорили о том, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать "сильную финансовую, экономическую, военную и дипломатическую поддержку Украине и ее народу, столько, сколько потребуется".

"Это является частью пересмотра MFF (многолетнего бюджета ЕС, - ред.), Еврокомиссия предложила новый фонд объемом до 50 млрд евро и дальше будет предоставлять предсказуемую финансовую поддержку Украине на период 2024-2027 годов", - отметила она.

Пизонеро добавила, что цель такого фонда понятна - помогать Украине преодолевать социально-экономические, экологические последствия войны, делать вклад в восстановление и модернизацию Украины.

Зима усложнит бои. Столтенберг заверил Умерова в постоянной поддержке НАТО Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вчера, 4 декабря, провели переговоры в Брюсселе. Стороны обсудили актуальную ситуацию на фронте и неотложные военные нужды Сил обороны в противостоянии агрессии РФ.

Генсек Североатлантического альянса заверил в неизменной поддержке Украины со стороны союзников и партнеров. Также отмечается, что зимние условия повлияют на ход сражений и боев.

"Учитывая то, что зима, как ожидается, усложнит боевые действия, Столтенберг подчеркнул, что союзники полны решимости усилить политическую и практическую поддержку Украины в ее защите от российского вторжения", - отметили в НАТО.

Столтенберг подтвердил, что блок будет оказывать долгосрочную поддержку украинской стороне, чтобы сделать Вооруженные силы Украины "вполне совместимыми" с НАТО, и "еще больше приблизить их к Альянсу".

Глава МОУ Умеров и генсек НАТО также обсудили путь Украины к членству в Североатлантическом альянсе и усилия нашего государства по реформированию.

"Столтенберг подтвердил, что Украина станет членом НАТО, когда все союзники согласятся и когда будут выполнены условия", - отмечается в заявлении.

Напомним, что перед этим Столтенберг встречался с главой МОУ Умеровым дважды: в Киеве в сентябре и во время встречи министров обороны стран НАТО в октябре.

Более 7 млн. тонн грузов. Кубраков рассказал о работе временного коридора в Черном море

Временным коридором в Черном море уже прошло 200 судов. При этом они экспортировали более 7 млн. тонн грузов из портов Большой Одессы.

"Более 7 млн грузов было экспортировано из портов Южный, Одесса и Черноморск, из них почти 5 млн тонн - продукция украинских аграриев", - сообщил вице-премьер Украины Александр Кубраков.

По словам Кубракова, с 8 августа по установленному ВМС ВСУ украинскому коридору прошло 200 судов на выход из портов и 226 судов - на вход.

При этом он добавил, что сегодня в портах Одесса, Черноморск и Южный под загрузкой 31 судно, еще 30 судов следуют по коридору в обе стороны.

У Байдена срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

Директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить помощь Украине.

В письме, обнародованном Белым домом, указано, что прекращение финансирования и поступления оружия для украинцев "поставит Украину на колени на поле боя", не только поставив под угрозу ее достижения, но и "увеличив вероятность российских военных побед".

"Я хочу четко объяснить: без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудованием из военных запасов США", - написала Янг.

Она также напомнила конгрессменам, что "нет никакого волшебного источника финансирования".

"У нас закончились деньги - и почти не хватает времени", - акцентировала Янг.

В Белом доме также утверждали, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружений будут доставлены в Украину и заменены новыми, изготовленными в Соединенных Штатах.

СБУ задержала корректировщика ракетного удара по КНУ им. Шевченко в Киеве

В Киеве задержан агент ФСБ, который в этом году скорректировал вражеский ракетный удар по одному из местных вузов. Предателем оказался 40-летний житель столицы.

"Именно по его координатам 31 декабря 2022 года агрессор нанес ракетный удар по одному из корпусов Киевского национального университета имени Тараса Шевченко", - говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник разведывал места локаций личного состава и техники ВСУ на территории столицы и в Житомирской области.

По данным следствия, вражеским соратником оказался 40-летний житель столицы, которого задержали в его доме в Киеве. Сейчас предатель задержан по подозрению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей.

"Ему грозит пожизненное заключение", - подытожили в Службе безопасности Украины.