У Байдена срочно обратились к Конгрессу о помощи Украине

Директор Офиса менеджмента и бюджета США (отдел при Исполнительном офисе президента США) Шаланда Янг направила Конгрессу срочное письмо о необходимости утвердить помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В письме, обнародованном Белым домом, указано, что прекращение финансирования и поступление оружия для украинцев "поставит Украину на колени на поле боя", не только поставив под угрозу ее достижения, но и "увеличив вероятность российских военных побед".

"Я хочу четко объяснить: без действий Конгресса до конца года у нас закончатся ресурсы для закупки дополнительного оружия и оборудования для Украины и обеспечения оборудования из военных запасов США", - написала Янг.

Она также напомнила конгрессменам, что "нет ни одного волшебного источника финансирования".

"У нас закончились деньги - и почти не хватает времени", - акцентировала Янг.

В Белом доме также утверждают, что финансирование поможет укрепить промышленную базу США, поскольку старые системы вооружений будут доставлены в Украину и заменены на новые, изготовленные в Соединенных Штатах.

Директор Офиса менеджмента и бюджета США подсчитала, что почти половина экстренного запроса президента будет направлена на производство в США.

"Хотя мы не можем точно предсказать, какие американские компании получат новые контракты, мы знаем, что финансирование будет использовано для приобретения передовых возможностей для защиты от атак на гражданских лиц в Израиле и Украине. Например, системы противовоздушной обороны, построенные в Алабаме, штат Техас и Джорджии, а жизненно важные компоненты поступают почти из всех 50 штатов", - добавляет Янг.

Ожидается, что на этой неделе в администрации Байдена дополнительно проинформируют законодателей о последствиях непродолжения помощи до конца года.

Помощь Украине от США

Напомним, что еще в октябре текущего года Белый дом запросил у Конгресса США около 106 млрд долларов для Украины, Израиля и других приоритетных сфер.

В то же время, 2 ноября Палата представителей США приняла законопроект о выделении военной помощи Израилю на общую сумму 14,3 млрд долларов без упоминания об Украине.

Впрочем, в СМИ появились сообщения, что лидеры Конгресса США все же рассчитывают одобрить финансирование программ помощи Украине и Израилю в ближайшие недели.

Ожидается, что лидер большинства в Сенате США Чак Шумер планирует провести голосование по запросу Байдена уже на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.