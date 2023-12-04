Премьер Чехии рассказал о дополнительных возможностях для поставок оружия Украине

Об этом заявил премьер-министр Чехии Петр Фиала, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ORF-TVthek .

По его словам, на складах армии Чехии сократилось количество вооружений, которые можно было бы отправить Украине.

"Но у нас есть возможность для продолжения помощи Украине в военной отрасли, благодаря нашей сильной оборонной промышленности", - сказал премьер.

Он добавил, что Чехия относится к странам, которые первыми пришли на помощь Украине. Поэтому Прага и в дальнейшем будет оказывать военную поддержку Украине в координации с западными партнерами.

Фиала не уточнил, о какой помощи идет речь, однако добавил, что она будет иметь разнообразный характер, в частности, с учетом наступившей зимы.

Помощь от Чехии

Чехия является одним из главных союзников Украины, поддержавшего нашу страну в начале полномасштабного вторжения российских оккупантов. Во время войны Прага оказывает нам не только гуманитарную, но и военную помощь.

К примеру, в середине октября в Чехии рассказали, что совместно с Данией в ближайшие месяцы поставят Украине БМП, боевые танки, тяжелое вооружение и другую технику как нового производства, так и со складов чешских частных компаний за счет правительства Дании.

Недавно сообщалось, что украинские воины смогут продолжить обучение в Чехии в следующем году. Палата депутатов одобрила соответствующее предложение правительства.